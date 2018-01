Thomas Barnouin, jihadiste arrêté en Syrie, assure avoir été "trompé" par Daesh

publié le 10/01/2018 à 21:25

Aucune nouvelle n'avait filtré depuis l'arrestation de Thomas Barnouin, en Syrie. Terroriste français particulièrement recherché, ce dernier a été interpellé à la mi-décembre par les autorités kurdes. Les Unités de protection du peuple kurde (YPG), à l’origine de l’arrestation de ce vétéran français, ont diffusé une vidéo de près de dix minutes où il se confie sur ces dernières années passées dans les rangs de Daesh.



Tourné, coupé et monté par les forces kurdes (YPG), cet entretien ne permet pas de savoir si les propos de Thomas Barnouin, membre de la nébuleuse jihadiste du Sud-Ouest dans laquelle ont gravité Mohamed Merah et les frères Clain, sont libres ou tenus sous la contrainte.

Les cheveux dégarnis, la barbe courte, une veste sur les épaules, Thomas Barnouin, aujourd'hui âgé de 36 ans, s'explique en anglais. "J'ai combattu pour Daesh pendant quatre ans. Quand j'ai compris que c'étaient des criminels, alors j'ai essayé de les quitter mais j’ai été arrêté par les forces démocratiques syriennes", commence-t-il.

2014, l'installation en Syrie

Il fait alors un rapide retour sur son parcours, des bancs de l'université où il étudie l'histoire à sa conversion pour l'islam en 1999, en passant par son adhésion à l'idéologie jihadiste en 2005 alors qu'il étudie en Arabie Saoudite.



C'est en 2014, après un premier passage en prison et avoir été "convaincu" par des musulmans, qu'il décide de rejoindre les rangs de l'organisation terroriste. Il y entraîne alors sa femme et ses deux enfants. "J’avais les coordonnées d’un passeur qui m’a fait la frontière sans difficulté. J’étais surpris. J’étais en prison en France pour des faits terroristes, je craignais que la Turquie me renvoie en France, mais non, je n’ai eu aucun problème et rejoindre la Syrie a été très facile, très très facile", raconte-t-il.

Rejoindre la Syrie a été très facile, très très facile Thomas Barnouin Partager la citation





Ils s'installent alors à Lattaquié, puis à Raqqa. Durant ses quatre ans passés dans les rangs de Daesh, il a alors deux autres enfants. C'est l'une des seules informations racontées par Thomas Barnouin sur cette période.



2017, la prise de conscience

Celui qui assure être aujourd'hui repenti affirme avoir eu une prise de conscience durant l'été dernier. "J’ai été arrêté par les forces de sécurité de Daesh en août 2017 car j’étais opposé à leur méthodologie". Il serait alors resté 105 jours en prison. "Quand vous êtes dans une prison de l'Amni, ils ne vous disent rien. Il n'y a pas de charges, pas de procès, ils vous prennent et vous mettent en prison", poursuit-il.



Début décembre, il décide dès lors, avec d'autres Français emprisonnés, de s'enfuir. Ils donnent alors "beaucoup d'argent" à un passeur afin de rallier la Turquie. Mais le trajet ne se passe pas comme prévu. C'est à ce moment-là, que le vétéran ainsi que certains jihadistes sont arrêtés par les Unités de protection du peuple kurde (YPG).

Je pense honnêtement que Daesh est une création des services secrets Thomas Barnouin Partager la citation





Interrogé sur l'idéologie du groupe islamique, il attaque : "Je pense honnêtement que Daesh est une création des services secrets. Ce n'est pas une organisation islamique sincère. Je pense qu'elle a été établie par un ancien membre du parti Baas (le parti de Saddam Hussein, ndlr) avec l'aide de services de renseignement dans le but de servir certains intérêts au Moyen-Orient. Pour moi, ils ne sont pas honnêtes". Il dénonce dès lors une "bataille pour le pétrole".