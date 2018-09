et AFP

publié le 18/09/2018 à 19:55

Une fuite de 100 kg d'acide chlorhydrique s'est produite mardi dans une usine de pesticides du groupe BASF située dans l'agglomération Rouen, sans faire de blessés, selon la direction du site classé Seveso seuil haut.



"Les 100 kilos échappés ont été récupérés par le biais d'un système de ventilation et d'une colonne d'abattage. Il nous faut encore transférer les 900 kg restant à l'intérieur du conteneur" défectueux concerné, situé dans une zone confinée, pour les "neutraliser dans un réacteur rempli d'eau", a indiqué Bruno Lorenzi, directeur du site BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf qui emploie 250 personnes pour la fabrication d'insecticides et de fongicides. Le transfert devait "durer jusqu'en fin d'après-midi et peut-être durant la première partie de la nuit", a précisé Bruno Lorenzi.

"Au total, près de 70 personnels de secours ont été mobilisées pour traiter l'incident", a détaillé Bruno Lorenzi indiquant "que le dispositif était maintenu sur place pour surveiller les opérations de vidange du conteneur défectueux".

Aucune intoxication et pas de dommage à l'environnement

"Des mesures négatives ont été effectuées à l'intérieur et à l'extérieur du site", a ajouté Bruno Lorenzi. Les pompiers ont renvoyé vers la préfecture qui a elle-même renvoyé vers BASF. Identifiée vers 2h30 du matin, la fuite "n'a donné lieu à aucune évacuation", selon le géant allemand de la chimie. Personne n'a été intoxiqué et aucun dommage n'a été causé à l'environnement, selon BASF.



Pendant l'opération, les rues adjacentes resteront fermées par mesure de sécurité. "Les vapeurs d'acide chlorhydrique sont irritantes, elles brûlent au niveau des poumons", a rappelé le directeur de ce site Seveso seuil haut. Les sites Seveso sont des installations présentant des risques industriels majeurs qui doivent respecter des exigences de sûreté. Ils sont classés en deux niveaux de risque, seuil haut et seuil bas, en fonction de la quantité de matières dangereuses présentes.