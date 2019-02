publié le 21/02/2019 à 20:13

Dimanche 17 février, le compte Twitter Afroleaks publie une vidéo d'un gâteau appelé "Mamadou" qui se trouvait dans la vitrine d'une boulangerie-pâtisserie de Saint-Bonnet-de-Mure, près de Lyon (Rhône). La pâtisserie jugée raciste caricature le visage d'un homme noir. Très vite, la toile s'est affolée plongeant l'enseigne au cœur de la polémique.



Pour endiguer la propagation du tollé, Ange Filippi, le gérant de la boulangerie, a présenté ses excuses. Dans une vidéo, diffusée sur Facebook par la ligue de défense noire africaine (LDNA), il explique : "Cette pâtisserie a été retirée de la vente, vous ne la retrouverez plus jamais chez nous. En aucun cas, on a cherché à provoquer, à insulter, à indigner les gens. Nous sommes confus. On aurait peut-être jamais dû laisser une telle pâtisserie en vente chez nous."

"Nous sommes vraiment désolés. [...] Cette pâtisserie est définitivement sortie de nos rayons. Vous ne la trouverez plus jamais chez nous, et j'espère nulle part ailleurs. En espérant que vous croirez à notre sincérité. Encore une fois pardon." a ajouté le boulanger.

video patisserie " mamadou " (tete de negres) vendue 2 euros 70 par la boulangerie " au fournil murois " pic.twitter.com/tV5SpXCEuX — afroleaks (@AAfroleaks) 17 février 2019

¿#Negrophobie ¿

SUITE À LA POLÉMIQUE D’UNE VENTE DE PÂTISSERIES TÊTES DE NEGRES.

Et grâce à vos signalements nous avons pris contact avec le patron Ange Filippi de la boulangerie. Ce dernier présente des excuses publique à la communauté noire de France.

. #Ldna #StopRacisme pic.twitter.com/NCD5WFETyj — LDNA Officiel (@LDNAOFFICIEL) 17 février 2019

Au cours des dernières années, de nombreuses boulangeries ont changé le nom des pâtisseries "têtes de nègre", nom donné au cours de la période post-coloniale, et les appellent désormais "Meringue chocolat" ou "Tête de choco". Plus récemment, le Conseil représentatif des associations noires de France (Cran) a obtenu l'arrêt de la production du café "Au Négrillon", né en 1945 à Saint-Étienne et accusé de racisme.