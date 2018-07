Retiré de ses amis Facebook, il se venge au cocktail Molotov

publié le 29/12/2017 à 21:30

La fin de leur amitié Facebook aura été explosive. Comme le rapporte Ouest-France, un jeune homme de 20 ans a lancé un cocktail Molotov sur la porte de garage de son voisin. La raison : la suppression de sa liste d'amis sur le réseau social Facebook.



Mardi 26 décembre, le jeune homme âgé de 20 ans rend visite à son ami. Sur fond de consommation excessive d’alcool, une dispute et le visiteur se voit supprimé de la liste des amis Facebook de son hôte. Le jeune homme, vexé de ne plus être ami Facebook rentre chez lui et confectionne un cocktail Molotov qu'il lance sur le garage de son voisin, le père de son ami. Il jette aussi un jerrican d'essence pour faire prendre les flammes.

Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été présenté jeudi 28 décembre en comparution immédiate. Le juge a demandé une expertise psychiatrique. L'affaire a été renvoyée au 21 février 2018.