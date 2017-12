Guyane : un automobiliste ivre tue un adolescent le jour de Noël

et AFP

publié le 28/12/2017 à 05:56

Un tragique accident le jour de Noël. Un automobiliste, qui circulait ivre, sans permis et sans assurance, a été placé en détention provisoire après avoir percuté mortellement un adolescent de 14 ans, le 25 décembre à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, a-t-on appris mercredi 27 décembre de source judiciaire. L'homme, un ressortissant du Suriname âgé de 30 ans en situation irrégulière sur le territoire guyanais, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cayenne pour "homicide involontaire" avec plusieurs circonstances aggravantes dont une conduite en état d'ivresse.



L'accident avait provoqué, le jour de Noël, la mort, des suites de ses blessures, d'un adolescent de 14 ans qui circulait à vélo à Saint-Laurent-du Maroni, sous-préfecture de la Guyane, à la frontière du Suriname. Au moment de l'accident mortel, lundi 25 décembre au matin, l'automobiliste mis en cause conduisait "avec un permis international qui n'était plus valide" a déclaré la procureure adjointe Isabelle Arnal.

Les gendarmes ont aussi constaté "un défaut d'assurance, une conduite en état d'ivresse. Enfin, il a été retrouvé dans le véhicule de la résine de cannabis et un peu d'herbe", a ajouté la magistrate du parquet. "Le premier test d'alcoolémie a été mesuré à 0,7 gramme par litre avant d'être corrigé à 0,6" a précisé Maître Akim El Allaoui qui a assisté le mis en cause mercredi après-midi. Faute de garantie de représentation, l'homme, en situation irrégulière, a été placé en détention provisoire jusqu'à l'audience prévue vendredi 29 décembre.