publié le 26/09/2017 à 16:05

Son calvaire va durer des heures. Samedi 15 septembre, alors qu'elle attend son bus à Saint-Jacques-de-la-Lande, une petite commune proche de Rennes (Ille-et-Vilaine), une femme enceinte est enlevée manu militari par des individus qui la forcent à entrer dans un véhicule. Séquestrée, la jeune femme se voit obligée d'ingurgiter de l'eau de javel, rapportent nos confrères de Ouest-France. Une information aussitôt démentie par le parquet, comme le révèle 20 Minutes : "Ce n’est pas le cas. Nous parlons de substances nuisibles qui restent à définir. Peut-être des médicaments".



Quatre heures après son rapt, la captive est enfin relâchée a proximité des étangs d'Apigné, en périphérie de Rennes. Aidée par des témoins, la future maman est conduite à l'hôpital où les médecins se veulent rassurants quant à son état de santé et celui de son bébé.

Place à l'enquête. Très vite, les policiers interpellent deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années. Mises en examen pour enlèvement, séquestration, menaces de mort, violences sur personnes vulnérables et administration de substances nuisibles, les prévenues nient en bloc toute implication dans cette sombre histoire.



D'autres individus susceptibles d'avoir participé à cet enlèvement sont recherchés par la police. Selon Ouest-France, l'une des deux femmes arrêtées connaît bien le compagnon de la victime. Et pour cause, elle entretenait une liaison avec lui et aurait donc agi par vengeance. Une information qui n'a pas été confirmée par le parquet, relève toutefois 20 Minutes.