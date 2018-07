publié le 28/06/2018 à 05:45

Appels, textos et même visites sur le lieu de travail. Un homme a été condamné mardi 26 juin à douze mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve par le tribunal de Rennes (Ille-et-Villaine) pour avoir harcelé son ex-femme et le nouveau compagnon de celle-ci. Il était allé jusqu'à installer un logiciel espion sur le téléphone de son ancienne épouse pour pirater ses communications et récupérer le numéro de téléphone de son compagnon.



Depuis décembre 2016, le coupable harcelait ainsi le couple par jalousie, proférant menaces et insultes à leur encontre. Ce dernier avait déposé une succession de mains courantes avant de déposer plainte au mois de mai, rapporte Ouest-France. "J’ai envoyé certains messages car c’est le nouveau compagnon de ma femme qui me harcelait. Je suis un père de famille honnête", s'est justifié le coupable à la barre.

Virtuel au commencement, le harcèlement a fini par franchir la barrière de la réalité lorsqu'il s'est présenté sur les lieux de travail respectifs des deux membres du couple. "Il m’a dit qu’il continuera jusqu’à l’usure. Il a même contacté ma famille et piraté mon ordinateur", raconte l'homme victime du harcèlement.