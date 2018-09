publié le 04/09/2018 à 18:03

Cette mère de famille pensait vivre un des plus beaux jours de sa vie, le jour de la naissance de sa petite fille. Mais elle ne s'attendait pas à avoir une telle frayeur. Après être entrée à la polyclinique de Reims-Bézannes, et avoir subi la procédure classique d'anesthésie, la jeune maman est installée en salle d'accouchement pour une césarienne.



Mais la naissance du bébé ne s'est pas déroulée comme prévu. Dans un post Facebook repéré par l'Est Éclair, la mère relate les mésaventures qui lui sont arrivées pendant son accouchement et les réactions du personnel hospitalier.

Tout commence par la césarienne : en ouvrant le ventre de la mère, le gynécologue-obstétricien touche aussi la tête du bébé, lui faisant une entaille dans le cuir chevelu. Sous le choc, la mère réclame des explications auprès du médecin qui lui répond simplement "Ce n'est pas grave, c'est dans les cheveux". Il a fallu six points de suture sur le crâne de la petite fille pour refermer la plaie.

Des complications aussi pour la mère

Une situation "inadmissible" pour sa maman. De son côté, cette dernière n'est pas en reste : en plein accouchement, l'anesthésie a cessé de faire effet. Selon elle, l'anesthésiste, qui était "froide, sèche, pas aimable" n'aurait pas dosé correctement le produit. Résultat : "Les sensations deviennent douleur. Je ressens tout, j'ai mal, je hurle, je pleure...", raconte-t-elle, affirmant que "si je n'avais pas supplié (...) j'aurais sûrement terminé l'intervention à vif".



Parmi les violences gynécologiques et obstétricales dont le débat est revenu sur le devant de la scène, la césarienne à vif et les violences (voire maltraitances) psychologiques sont des expériences traumatisantes souvent mises en avant car vécues par beaucoup de mères.