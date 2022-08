Refus d'obtempérer à Vénissieux : le conducteur est décédé

Dans la nuit du 18 au 19 août à Vénissieux près de Lyon, deux policiers ont fait usage de leur arme à feu sur un véhicule qui refusait de s'arrêter. Le passager âgé d'une vingtaine d'années est décédé et le conducteur de 26 ans, touché à la tête, se trouvait en état de mort cérébrale. Samedi 20 août, le parquet de Lyon annonce que le conducteur est décédé vendredi "en fin de soirée".

Âgé de 26 ans et originaire d'Annecy, son casier judiciaire porte la mention de neuf condamnations et il fait l'objet de recherches pour des "vols aggravés" de véhicules, selon la même source. Selon le parquet, les deux policiers auraient agi en "légitime défense". Selon l'avocat de l'un des deux agents qui ont fait feu, interrogé par RTL, il s'agit bel et bien d'un refus d'obtempérer qui a mal tourné.

"Dans un premier temps, le véhicule va faire une marche arrière. Les policiers vont être beaucoup plus méfiants, mais vont continuer à s'approcher et vont penser que les occupants acceptent le contrôle puisque le conducteur a levé les mains", relate maître Laurent Bohé. "Au moment où les policiers s'approchent, le véhicule fonce brusquement en leur direction", poursuit-il.

Le conducteur a soudainement "délibérément foncé sur les policiers, dont mon client qui a été happé et s'est retrouvé sur le capot", explique-t-il. Ce dernier a alors fait feu car "l'usage de l'arme était malheureusement la seule solution pour éviter des conséquences plus graves", affirme maître Bohé. Placés en garde à vue, les deux policiers ont été relâchés. Le parquet de Lyon a ouvert, vendredi 19 août, une enquête pour "refus d'obtempérer aggravé".

