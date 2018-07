publié le 10/07/2018 à 18:05

Armes, cagoules, disqueuse... Le contenu d'un sac de sport retrouvé dimanche 8 juillet à Verneuil-en-Halatte, dans l'Oise, pourrait aider à les enquêteurs à remonter la piste du fugitif Redoine Faïd. Le braqueur multirécidiviste s'est évadé de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, dimanche 1er juillet, et il est fort à parier que le matériel découvert une semaine plus tard ait servi à son commando. Des analyses sont en cours pour le vérifier, indique Le Parisien.





Le quotidien détaille le contenu du sac : "Deux armes longues recouvertes de papier aluminium, plusieurs cagoules et vêtements, du matériel divers et surtout une disqueuse". Le tout a été trouvé par un homme qui chassait dans la forêt domaniale de Verneuil-en-Halatte, commune isarienne située à 100 kilomètres au nord de Réau.

Les analyses devront préciser si la disqueuse retrouvée est bien la même que celle qui a permis au commando complice de Redoine Faïd de découper des portes de l'établissement pénitentiaire. Des photographies de l'évasion doivent permettre aux enquêteurs d'établir, ou non, un lien entre les deux outils.