publié le 27/12/2019 à 19:47

Une femme transgenre, victime d’une brutale agression samedi dernier, a déposé plainte, vendredi 27 décembre, au commissariat de Clermont-Ferrand. C’est dans le quartier des Vergnes, à Clermont-Ferrand, que les faits se seraient déroulés, samedi 21 décembre. Une dizaine d’hommes auraient agressé Nathalie, une femme transgenre, dans un hall d’immeuble. Pour la victime, “le choc est passé mais pas la colère“.



Venue rendre visite à une amie, Nathalie était descendue aux pieds du bâtiment pour fumer une cigarette, rapporte le quotidien régional La Montagne. "Une dizaine de jeunes hommes, en m'apercevant, m'ont sifflé (…). Dès qu'ils se sont rendus compte que j'étais transgenre, ils ont commencé à m'insulter, me traitant de salé pédé, de sale trans...", explique-t-elle.



Les agresseurs l’empêchent ensuite de se réfugier dans un ascenseur et l’assènent de coups de poing et de pied, avant de voler son sac. Aux urgences, les médecins ont constaté la fracture du plancher de l'orbite et de multiples contusions chez la victime. Cette dernière a déposé plainte doit être examinée, ce vendredi après-midi, en service de victimologie, au CHU de Clermont-Ferrand.