Puy-de-Dôme : nouvelle agression d'un pompier, le 24e dans le département

publié le 14/08/2020 à 00:24

La blessure d'un pompier en intervention, mercredi 12 août, dans le Puy-de-Dôme porte à 24 le nombre d'agressions ou d'incivilités dont les soldats du feu ont payé les frais cette année, dans le département.

Alors que ce pompier intervenait mercredi soir pour un feu de scooter, la vitre du camion a été brisée par un jet de pierre. Selon France Bleu, un film plastique avait pourtant été ajouté au véhicule pour éviter ce genre de problème, mais ça n'a pas suffi. Le pompier a reçu des éclats de verre dans la joue.

Dans un communiqué, les autorités du Puy-de-Dôme dénoncent cette nouvelle agression. Les pompiers "ont été une nouvelle fois pris à partie et agressés dans l'exercice de leurs missions. Un sapeur-pompier a été blessé et plusieurs véhicules ont été dégradés par des jets de projectiles", s'indigne Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète du Puy-de-Dôme et Jean-Yves Gouttebel, président du conseil départemental et à ce titre président du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours).

Tous deux "s'associent pour apporter leur entier soutien à l'ensemble des sapeurs-pompiers du département" car , ils l'écrivent dans le communiqué, il n'est "pas admissible que de tels faits se répètent et se banalisent"."Un protocole de prévention et de lutte contre les agressions dont font l'objet les sapeurs pompiers en intervention (...) sera signé à la rentrée" en présence du procureur de la République de Clermont-Ferrand, précisent-ils.