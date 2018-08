Puy-de-Dôme : elle accouche sous un abribus, avec l'aide de son compagnon

publié le 17/08/2018 à 02:19

Un accouchement est toujours un moment à part, mais celui de ce couple du Puy-de-Dôme n'a rien de commun. Dans la nuit du 12 au 13 août, Marine ressent les premières contractions et prend la direction de la maternité avec son conjoint et leur fils Loris, âgé de 18 mois.



Sur la route, à hauteur de la commune de Chappes, ils doivent s'arrêter. Le bébé est sur le point de naître, impossible de se rendre à l'hôpital, raconte La Montagne. La maman de 23 ans s'installe sous un abribus et c'est son conjoint, Kévin, qui s'improvise sage-femme et l'aide à accoucher, en attendant les pompiers avertis quelques minutes plus tôt.

Le couple peut compter sur les voisins qui, alertés par les cris de Marine, apportent serviettes et couvertures. "Ils ont fait preuve d’une solidarité incroyable. On les remercie tous pour cela", explique le jeune papa au quotidien régional, qui a suivi les instructions du Samu, en ligne avec lui tout au long de l'accouchement.

On a réellement mis 24 heures à réaliser ce qu’il s’était passé Kevin, le père de la petite Jade Partager la citation





Les secours sont finalement arrivés peu de temps après, mais la petite Jade était déjà née. Elle et sa mère sont en très bonne santé. "On a réellement mis 24 heures à réaliser ce qu’il s’était passé", confie Kévin.



"On ne sait pas encore comment on lui racontera cet événement lorsqu’elle sera plus grande, rigole Kévin. Mais des gens nés route de Clermont à Chappes, il ne doit pas y en avoir beaucoup !", s'amusent les parents.