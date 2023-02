À écouter Professeure poignardée à Saint-Jean-de-Luz : une minute de silence jeudi dans tous les établissements scolaires 00:02:24

Quelques heures après le meurtre d'une professeure dans un collège-lycée privé de Saint-Jean-de Luz par un élève ce mercredi 22 février, le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a donné une conférence de presse où il a annoncé qu'une minute de silence sera respectée jeudi à 15h00 "dans tous les établissements scolaires" de France pour lui rendre hommage.

"C'est un jour triste pour l'Éducation nationale, c'est un jour triste bien sûr pour cet établissement", a également déclaré le ministre devant le collège-lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin où a été tuée cette professeure d'espagnol de 52 ans. "Nous sommes dans le temps de l'émotion et de la solidarité", a de son côté déclaré le procureur de Bayonne. "La seule chose que je peux vous dire pour le moment c'est que l'enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation", dit-il.

Le suspect, âgé de 16 ans, a été arrêté et placé en garde à vue. Il est actuellement entendu par les policiers. Selon le procureur de Bayonne, "il n'avait pas fait l'objet d'un signalement particulier" et "il n'était pas connu des services de police ou de la justice".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info