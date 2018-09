Esteban Morillo et Samuel Dufour, les deux principaux accusés du procès de la mort de Clément Méric

publié le 14/09/2018 à 19:58

Des peines exemplaires. La cour d'assises de Paris a rendu son verdict dans l'affaire Clément Méric vendredi 14 septembre. Esteban Morillo, qui a reconnu être l'auteur des coups mortels, a écopé de 11 ans de prison ferme. Samuel Dufour, poursuivi pour les mêmes faits, a été condamné à 7 ans. Enfin, Alexandre Eyraud, poursuivi pour violences aggravées, a été acquitté.



Accusés de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Esteban Morillo et Samuel Dufour risquaient 25 ans de réclusion criminelle. Alexandre Eyraud, lui, pouvaient prendre 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

Contre le premier, l'accusation avait requis la peine la plus lourde : 12 ans de réclusion criminelle. Sept ans avaient été demandés pour Samuel Dufour, porteur d'une "arme" - poing américain ou bagues -, et une peine de quatre ans dont deux avec sursis contre Alexandre Eyraud, arrivé plus tard mais dont la seule présence a favorisé "l'action collective". Lui était poursuivi pour violences aggravées.

Les trois skinheads étaient présents lors de la rixe qui les opposait à Clément Méric, militant d'extrême-gauche. Le 5 juin 2013, l'antifa s'était écroulé après avoir reçu au moins trois coups mortels lors de la bagarre. Le lendemain, son décès était prononcé.