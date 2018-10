publié le 11/10/2018 à 12:52

Le 27 septembre dernier, un jeune homme qui étudiait au centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a été agressé par un autre jeune homme qui l'attendait à la sortie de l'établissement.



Il a reçu deux coups de machette, l'un lui a sectionné le pouce droit et l'autre entaillé le genou, rapporte France Bleu. La victime avait pourtant tenté de se défendre avec son casque de moto et essayer de s'enfuir. L'agresseur et sa petite amie ont ensuite rapidement quitté les lieux en voiture.

Le jeune homme blessé a été opéré, son pouce a été maintenu au froid par une de ses camarades. Il a porté plainte en précisant qu'il connaissait son agresseur. D'après lui, il venait récupérer une dette de 10 euros, vieille de trois ans. " Dix euros de dette qu'il n'a pas pu régler puisque son dealer se trouvait en prison", explique France Bleu. Lundi 8 octobre, l'agresseur a été interpellé. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Ce dernier sera jugé le 7 novembre prochain.