Perpignan : bousculée involontairement par un malvoyant, elle le poignarde

publié le 10/09/2018 à 05:21

Un geste insensé. Une jeune mère âgée de 23 ans a été arrêtée mercredi 5 septembre après une agression sur la place Jean-Jaurès à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, rapporte L’Indépendant. Plus tôt dans la journée elle a croisé la route d’un homme malvoyant âgé de 31 ans et ce dernier l’a involontairement bousculée, alors le ton est rapidement monté entre les deux piétons.



Les insultes ont fusé, puis ils en sont venus aux mains. Si des témoins ont bien tenté de les séparer, l’altercation a tout de même continué, rapporte le journal local. C’est alors que la jeune mère a saisi un couteau dissimulé dans sa poussette, et a poignardé son adversaire au niveau de l’épaule.



L’homme malvoyant qui souffre d’une plaie ouverte de 3 centimètres a ensuite été hospitalisé. De son côté, la jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue. Elle a alors expliqué aux policiers qu’elle détenait une arme blanche en raison d’une récente agression subie en ville. Déférée au parquet de Perpignan, elle a été placée sous contrôle judiciaire avant d’être remise en liberté.