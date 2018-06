publié le 29/06/2018 à 20:26

Pédophiles de père en fils. C'est une histoire des plus déconcertantes que rapporte le Midi Libre vendredi 29 juin. Au tribunal de Perpignan, depuis lundi dernier, un père et son fils sont jugés pour le viol de la même fillette de 7 ans, en 2010 et 2011. Surnommés Pierre (le père) et Florent (le fils), pour garantir leur anonymat, ils ont tous les deux été condamnés à des peines plus lourdes qu'en première instance. 13 ans ferme pour le premier, 10 pour le second.



La victime est la fille de la troisième femme de Pierre. Même si ce dernier a maintenu devant la cour qu'il n'a "jamais touché la petite", les jurés ne l'ont pas cru. Et son fils s'est justifié ainsi : "C’était des jeux, elle était amoureuse de moi. Les adultes le faisaient et ils n’étaient pas punis. Pourquoi je n’aurais pas eu le droit de le faire..."

Une histoire familiale cauchemardesque

Tous deux traînent des histoires de famille cauchemardesques. Le père, Pierre, est né d'une union peu heureuse. Sa mère a eu 12 enfants en 16 ans, raconte le quotidien régional, avant de quitter son mari "malade, violent et alcoolique". Elle part vivre avec un autre homme qui décède "après que des voitures lui sont tombées dessus".

Pierre, qui va devenir boulanger, se marie avec sa première femme qui lui a donné son fils Florent. Elle raconte que Pierre a des besoins sexuels "disproportionnés" et que "les repas finissent avec le pantalon au bas des mollets". Tandis qu'elle aurait aussi eu des comportements déplacés avec son fils Florent, sur lequel elle dessinait "des sexes et inscrivait des propos obscènes sur le torse".



Ce Florent voit sa mère devenir obèse et dépressive, selon ses mots. Il va encore endurer des viols de son seul réel proche, un cousin de sa mère, pendant deux ans, vers ses 14 ans. Il va rejoindre le foyer de son père une fois adolescent. Son père qui justement, a eu le temps de se trouver une deuxième puis une troisième épouse.



La deuxième union s'est conclue par une peine de 18 mois avec sursis contre Pierre, après qu'il ait abusé d'une petite fille gardée par sa femme. Plus tôt, il avait insisté pour avoir des rapports avec sa belle-mère, en entrant nu dans la cuisine. La troisième femme, qui avait donc déjà une petite fille, a elle-même une histoire de famille chaotique. Sa mère a tué son père puis est assassinée par son nouvel amant. C'est donc sa fille qui a été la victime.