publié le 26/09/2019

Depuis maintenant quatre mois, la police enquête sur un projet d’assassinat visant une juge d'instruction parisienne. En mai dernier, la magistrate instruisait une affaire d'escroquerie financière et de blanchiment en bande organisée dans laquelle deux personnes étaient soupçonnées. C'est la surveillance de ces deux frères qui a permis d'éviter le drame.

Michel et Sacha, sont accusés d'avoir blanchi de l'argent sale issu du grand banditisme. C'est dans le cadre de cette enquête, que leurs locaux professionnels ont été placés sur écoute, relate le Parisien Aujourd'hui en France.

Les deux malfrats présumés se sentant pris au piège par l'instruction, expliquent dans une conversation qu'ils vont "intervenir" sur le juge en charge de leur affaire. Ils ont alors fait des recherches pour connaître l'identité du magistrat qui instruisait leur dossier. Ils apprennent que c'est une femme, qu'elle est à Paris, qu'elle roule en scooter et qu'elle est enceinte.

Ils évoquent plusieurs possibilité pour éliminer leur cible : "des mecs en Bosnie" pour la "fumer" ou un accident de la circulation. Devant la détermination des deux frères, la police les interpelle le 22 mai. Ils ont été mis en examen puis écroués mais contestent avoir émis le projet de s'en prendre physique à la magistrate, ils concèdent un "énervement" contre elle.

Un brigadier aurait eu un lien privilégié avec les suspects

Le second volet de cette affaire est tout aussi déconcertant. Un brigadier de l'IGPN, la police des polices, disposait d'un lien avec les deux frères. Sa carte de visite a été retrouvée chez eux et ils se sont échangés des messages via une messagerie sécurisée. Le policier écrit aux malfaiteurs présumés qu'il va freiner la procédure, les avertit qu'une balise a été posée et révèle quel service travaille sur leur dossier.