publié le 26/06/2018 à 15:40

Lundi 25 juin, un homme a gazé l'employée et en a profité pour s'introduire dans l'appartement et y dérober près de 100.000 euros de bijoux. Vers 18h15, rue Boissière dans le XVIe arrondissement de Paris, l'homme portant une cagoule frappe à la porte d'un appartement.



L'employée de maison ouvre. "L’agresseur la pousse au sol. Le voleur se rue aussitôt dans la chambre, ouvre une armoire et s’empare de bijoux, de sacs de luxe et de trois montres Rolex avant de prendre la fuite" rapporte Le Parisien. Le préjudice est estimé à 100.000 euros.

Le petit garçon, âgé de 10 ans, gardée par sa nourrice, s'est réfugié sur balcon. Il est parvenu a donné l'alerte en interpellant un passant. Ce dernier a prévenu les forces de l'ordre. "Le premier district de police judiciaire est chargé de mener l’enquête".

La rue Boissière est située dans le XVIe arrondissement de Paris. Crédit : Capture d'écran Google Maps