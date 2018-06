publié le 18/06/2018 à 14:56

Ils étaient tout un troupeau. Vingt trois volatiles dérobés dans une jardinerie de cette petite ville normande. Le voleur avait attendu la fermeture du magasin, ouvert l'enclos et fait monter les oies dans sa camionnette.



Deux jours plus tard il est dénoncé par un appel anonyme, les gendarmes déboulent. Perquisition dans la basse-cour... Il y a bien là vingt trois oies blanches comme neige qui cacardent, c'est le cri de l'oie, dans l'herbe fraîche. Sauf que l'homme, malgré cette découverte, dément le cambriolage, explique avoir acheté ce troupeau sur internet même s'il a perdu le reçu de la transaction.

Les gendarmes vont donc tenter un coup pour le confondre. Ils font venir l'employé de la jardinerie qui avait pris les oies sous son aile. Il les nourrissait. Et là miracle, comme dans un dessin animé, à la queue leu leu, les oies emboîtent le pas de l'employé et le suivent partout. L'indice est accablant. Une nouvelle version du jeu de l'oie où le voleur va directement à la case prison. Condamné à six mois par le tribunal.