publié le 09/11/2018 à 18:56

Alors que deux hommes marchaient dans une rue du XIVe arrondissement jeudi 8 novembre dans la soirée, l'un a ouvert le feu sur l'autre, le blessant à quatre reprises, rapporte Le Parisien. Il a été atteint au niveau du biceps, de la fesse et à l'abdomen.



Transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la victime se trouve entre la vie et la mort. Les deux individus se trouvaient à l'angle des rues d'Alésia et Vercingétorix lorsque le tireur a dégainé son arme. Avant de s'écrouler, le jeune homme ciblé par les tirs aurait été transporté dans sa rue de résidence, rue Vercingétorix, refusant de s'exprimer.

Le blessé, âgé de 22 ans, est connu des services de police pour trafic de stupéfiants, poursuit le quotidien. Une enquête à a été ouverte, confiée aux fonctionnaires du troisième district de police judiciaire (3e DPJ).