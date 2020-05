Oise : 1.000 foyers privés d'Internet à cause de vols de cuivre

Les vols de cuivre se sont multipliés ces derniers mois : 2.100 sur un an, soit une quarantaine par semaine

publié le 22/05/2020 à 12:56

Dans la nuit de dimanche 17 au lundi 18 mai, 2.100 mètres de câble de cuivre ont été dérobés dans trois villes de l'Oise, laissant ces communes sans Internet.

"Les communes touchées sont Remy et Monchy-Humières (360 foyers), Catenoy (180 foyers) et Saint-Maximin (450 foyers)", déplore le groupe Orange dans les colonnes du Parisien. Le groupe a aussi annoncé qu'il allait porter plainte auprès de la gendarmerie de l'Oise. Bien que les travaux pour rétablir le réseau, aient débuté dès lundi 18 mai, Orange n'a prévu un retour à la normale du service que ce week-end.

Pour subtiliser ces câbles, les voleurs ouvrent des trappes, coupent les câbles, puis les attachent ensuite à un véhicule afin d'en récupérer le plus possible. Après avoir été brûlé, le cuivre est ensuite écoulé via des ferrailleurs, comme le précise aussi le quotidien. En 2019, 35.000 foyers dans l'Oise ont été privés de leur réseau en raison de ces vols à répétition.