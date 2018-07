Nord : une personne meurt percutée par un Eurostar

publié le 30/09/2016 à 21:56

Le trafic des trains a été perturbé vendredi 30 septembre en fin de journée sur la ligne Londres-Paris après qu’un Eurostar a percuté une personne se trouvant sur la voie. L’accident a eu lieu près de Sainte-Marie-Cappel dans le Nord. La personne est morte sur le coup. Selon une source proche du dossier, il s'agirait vraisemblablement d'un suicide.



Le train impliqué dans l'accident mortel a pu rejoindre Paris. "Sept à huit Eurostar dans le sens Paris-Londres et six Eurostar dans le sens Londres-Paris vont avoir un retard compris entre 2h et 2h30", a indiqué en début de soirée une porte-parole régionale de la société ferroviaire.

D’autres retards ont été constatés pour des trains au départ de Lille vers des villes comme Dunkerque et Calais. Les trains "ont pu être déroutés", occasionnant des retards compris "entre 40 minutes et une heure", selon la même source. Deux trains, venant de Paris et qui devaient rallier Dunkerque et Calais via Lille, ont été stoppés à la gare de Lille Europe.