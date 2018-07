Nestlé rappelle par "précaution" 38 boîtes de lait infantile

publié le 14/07/2018 à 21:02

Nestlé rappelle "par mesure de précaution" 38 boîtes de lait infantile Guigoz 1er âge, en raison d'une suspicion de contamination bactérienne, a annoncé samedi 14 juillet le groupe, précisant qu'aucun cas d'infection n'a pour l'heure été signalé.



Le rappel concerne des boîtes de lait en poudre "Guigoz 1er âge formule épaissie 800g" portant le numéro de lot 8075080624. Ces produits, en phase de "test industriel", n'étaient pas destinés à la vente et ont été "intégrés par erreur dans le circuit de distribution en pharmacies", souligne Nestlé.

Le groupe soupçonne une "contamination de type enterobacter" et invite les consommateurs qui seraient en possession de ces boîtes à ne pas les utiliser et à les rapporter en pharmacie.

Un numéro pour répondre aux questions

Elles sont "très facilement" identifiables, souligne Nestlé : le logo Guigoz apparaît en blanc-gris et non en rouge comme habituellement, le mode d'emploi n'est pas lisible et les boîtes ne comprennent pas de mesurette.



Aucun cas d'infection n'a été rapporté, mais "en cas d'apparition d'une fièvre persistante chez l'enfant dans les 15 jours suivant la consommation de ce produit, il est recommandé de consulter un médecin dans les meilleurs délais", souligne l'industriel, qui présente ses "excuses aux parents qui (lui) font confiance" et a mis en place un numéro gratuit pour répondre aux questions des consommateurs (0800 223 242).