publié le 30/08/2018 à 20:51

L'histoire est racontée par la Police Nationale de Loire-Atlantique. La brigade anti-criminalité a fait une rencontre pour le moins étonnante dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 août. Ces derniers ont croisé la route d'un adolescent de 16 ans, qui roulait à bord d'une Peugeot 205 sur le boulevard de la Beaujoire, à Nantes.



Mais le véhicule était loin d'être en état de marche. La Peugeot 205 était en effet découpée en deux. Sans toit, sans capot, sans coffre, sans siège passager et siège arrière... Seules quatre roues, un siège conducteur et un volant étaient disponibles. La Police Nationale, qui a posté plusieurs images sur les réseaux sociaux, a alors évoqué un "objet roulant non identifié".

L'adolescent, qui a dans un premier temps refusé de se soumettre au contrôle, a accéléré sur près de trois kilomètres avant d'être interpellé par la BAC. Amusés, les policiers ont finalement récupéré le véhicule et remis le jeune homme à sa mère.

[#insolite] Quand la Bac Nuit croise un objet roulant non identifié bd de la beaujoire #Nantes. #LeAlloChefDuJour ¿



Le conducteur de la Peugeot 205 entièrement découpée refuse le contrôle & accélère sur 3 km.

Âgé de 16 ans, il est interpellé & remis à sa mère.#FileDansTaChambre pic.twitter.com/WuD85GFb7u — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 29 août 2018