Nantes : une cinquième nuit plus calme

publié le 08/07/2018 à 11:02

Après quatre nuits de violences dans plusieurs quartiers de Nantes, celle du 7 au 8 juillet a été relativement calme. Toutefois, dix-huit véhicules ont été incendiés, dont deux par propagation, principalement dans le quartier du Breil. C'est là qu'Aboubakar Fofana a été tué lors d'un contrôle de police le 3 juillet dernier. Un engin de chantier a également brûlé mais aucun bâtiment n'a été touché et les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation.



En comparaison, dans la nuit de vendredi à samedi, 35 véhicules avaient brûlé, contre une cinquantaine chaque nuit lors des trois premières nuits d'émeutes. De plus, de nombreux commerces et bâtiments publics avaient été pris pour cible sur toute l'agglomération nantaise, notamment des mairies annexes, maisons des habitants, lycée, école, etc.

Pour redonner vie aux bibliothèques associatives des Dervaillières et de Malakoff incendiées cette semaine, la mairie de Nantes a proposé aux habitants de donner des livres. "À cet effet, des bacs sont mis en place dans les bibliothèques et médiathèques de Nantes pour recevoir les dons de livres au bénéfice de ces deux bibliothèques associatives", a indiqué la mairie dans un communiqué.

Le CRS mis en examen, la famille se constitue partie civile

Samedi 7 juillet, la famille d'Aboubakar Fofana a annoncé qu'elle se constituerait partie civile dès lundi. Le policier auteur du tir a été mis en examen vendredi pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et remis en liberté sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du procureur de la République de Nantes Pierre Sennès.



Après avoir évoqué la légitime défense, le policier avait avoué en garde à vue qu'il avait accidentellement tiré sur le jeune homme lors d'un contrôle de police.