publié le 04/07/2018 à 16:35

Des cocktails Molotov en réponse à la mort d'un jeune. C'est un scénario peu original en France. Mardi soir, un jeune homme de 22 ans a été blessé mortellement lors d'un contrôle de police. Un drame qui a soulevé plusieurs quartiers de la ville de Loire-Atlantique. Des voitures ont été incendiées dans la nuit, ainsi qu'un centre paramédical situé dans un centre commercial.



Des violences condamnées par le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice dès le lendemain matin. Nicole Belloubet a également ajouté qu'afin que "toute la lumière soit faite dans la plus totale transparence", le parquet et l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) ont été saisis.

Si la police affirme que le jeune a tenté de forcer le contrôle, d'autres témoignages veulent démontrer le contraire. "Le policier lui a tiré dessus alors qu'il était déjà immobile", raconte ainsi un témoin sur RTL. Les violences déclenchées par la mort de ce jeune ne sont pas sans rappeler d'autres soulèvements urbains ces quinze dernières années.

Zyed et Bouna, symboles des violences policières depuis 2005

On se souvient de l'embrasement général, une nuit d'octobre 2005. Les banlieues s'enflamment. Deux jeunes âgés de 15 et 17 ans, Bouna et Zyed décèdent en tentant d'échapper à un contrôle de police à Clichy-sous-Bois. Les deux adolescents et un troisième entrent dans un transformateur fuyant les forces de l'ordre. Deux sont tués, le troisième est brûlé sur 10% du corps.



Pendants trois semaines, les violences urbaines se répandent nuit après nuit dans les banlieues de toute la France. Près de 300 communes sont concernées. La situation devient tellement importante que l'état d'urgence est décrété le 9 novembre.



Aujourd'hui encore, lors des manifestations contre les violences policières, les noms des deux adolescents reviennent comme des symboles de ces morts et violences. Comme récemment avec les affaires Théo et Adama Traoré et ce slogan devenu culte : "Adama et Théo nous rappellent pourquoi Zyed et Bouna couraient".

Une pancarte à la mémoire de Zyed et Bouna lors d'une manifestation contre les violences policières Crédit : Martin BERTRAND / AFP

La mort de deux adolescents enflamme Villiers-le-Bel en 2007

Pendant trois jours en 2007, les émeutes contre les forces de l'ordre ont secoué la banlieue parisienne. Des véhicules incendiés, des postes de police attaqués et les forces de l'ordre déployées sont visées par des tirs de cocktails Molotov.



La raison de la colère ? Le 25 novembre, un accident fait deux morts, deux adolescents de 15 et 16 ans, Moushin Sehhouli et Laramy Samoura, montés sur une moto-cross sans casque et sur un engin non-homologué. La particularité de l'accident est que leur véhicule est entré en collision avec une voiture de police.



Après le choc, la scène de l'accident est vite envahie par des habitants. Les policiers responsables de l'accident ne s'attardent pas sur les lieux et repartent sans effectuer de vérifications. Pendant trois jours, les violences continuent et le bilan fait état de 81 policiers blessés par balles.

Les émeutes de 2007 à Villiers-le-Bel Crédit : MARTIN BUREAU / AFP

2008, de la course-poursuite au drame à Romans

Un nouvel accident de voiture est à l'origine d'émeutes en 2008. Cette fois, il a lieu alors qu'un jeune tente d'échapper à un contrôle de police. C'est la BAC (Brigade anti-criminalité) qui a suivi une décapotable rouge volée qui s'est encastrée dans un mur après que le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture sur un dos d'âne d'après la police. Le chauffeur, Ilies, est mort sur le coup. Il avait 15 ans.



Les jeunes racontent une version différente, rapporte à l'époque Libération. Selon eux, la voiture des autorités a donné un coup de pare-chocs fatal au véhicule volé.



Rapidement, des incidents émaillent dans la soirée à Romans. Les rixes éclatent entre jeunes et forces de l'ordre, un policier a été blessé par une balle de fusil de chasse.

Un contrôle de police à Romans le 30 septembre 2008 Crédit : FRED DUFOUR / AFP

La mort d'Adama Traoré toujours en question deux ans après

C'est après avoir été arrêté en juillet 2016, que ce jeune de 24 ans aurait été retrouvé gisant sur le sol, inanimé, face contre terre. Adama Traoré était déjà mort quand les pompiers sont arrivés sur place au commissariat. Et les conditions de son décès ne sont toujours pas éclaircies, deux ans après. Interpellé après avoir pris la fuite plusieurs fois car il n'avait pas ses papiers d'identité, il aurait commencé à se sentir mal dans le fourgon sur le trajet pour aller au poste.



En juillet dernier, une contre-expertise contredisait la thèse défendue par l'avocat général près de la cour d’appel de Paris, Yves Jannier, selon qui le jeune était atteint d'une "infection très grave", pourtant non-stipulée par l'autopsie.



Deux nuits de violence ont succédé au drame. Une centaine d'individus ont alors blessé cinq gendarmes avec des armes à plombs et ont tenté d'incendier la mairie et un collège de Beaumont-sur-Oise

Une manifestation pacifique demande "vérité et justice pour Adama", mort après son arrestation en 2016 Crédit : DOMINIQUE FAGET / AFP