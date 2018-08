Nantes : des braqueurs masqués comme dans "La Casa de Papel" interpellés

publié le 10/08/2018 à 19:08

Quand la réalité s’inspire de la fiction. Deux hommes accusés d’avoir commis deux braquages à Nantes et dans sa périphérie ont été arrêtés par les enquêteurs mercredi 8 août, rapporte Ouest-France. Lors de leur deuxième méfait, les malfrats avaient utilisé les mêmes masques de Dali que ceux portés par les personnages de la série espagnole La Casa de Papel.



Tout a débuté le 6 juillet dernier à Nantes. Les deux hommes braquent alors un hôtel Formule 1, armés d’une hache et d’une machette. Ils repartent ensuite au volant d’une Renault Modus, avec un butin de 400 euros. Le propriétaire du véhicule est rapidement identifié et la brigade criminelle ouvre une enquête.

Le 13 juillet, les deux braqueurs réapparaissent déguisés comme dans La Casa de Papel et s’attaquent avec une arme de poing à un magasin Happy Cash situé à Gétigné, non loin de Nantes. Selon Ouest-France, ils s’emparent alors d’argent en espèce, de bijoux et de matériel multimédia, pour une valeur totale de 13.000 euros.

La Renault Modus est découverte plusieurs heures plus tard, carbonisée, tandis que les deux individus s’envolent vers le Maroc. Ils sont démasqués par la police aux frontières de Fès le 5 août, alors que les braqueurs tentent de regagner le territoire français. Finalement, ils sont interpellés à leur domicile le 8 août puis placés en garde à vue. L’enquête est toujours en cours.