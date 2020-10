Nancy : plusieurs coups de feu tirés place de la Carrière

publié le 15/10/2020 à 17:58

Les suspects sont toujours en fuite. L'après-midi des Nancéens a fortement été perturbé ce jeudi 15 octobre, lorsqu'au moins trois coups de feu ont été tirés peu avant 15h à 200 mètres de la place Stanislas, sur la place de la Carrière.

Un véhicule stationné, une berline allemande, a été touché par des balles qui semblent avoir été tirées par une arme de gros calibre, selon les précisions de L'Est Républicain. Aucun autre dégât n'a été constaté à l'heure actuelle. Aucune victime ni blessé n'est à déplorer non plus.

Le service régional de police judiciaire de Nancy s'est rendu sur les lieux. Ils sont arrivés accompagnés des spécialistes en identification judiciaire dans le but de procéder aux constations et établir les premières pistes. Aucune hypothèse ne semble évoquée pour le moment. Les suspects, au nombre de trois minimum, ont pris la fuite.