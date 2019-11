Mort de l'ours Mischa victime de mauvais traitements et de coups

publié le 25/11/2019 à 20:28

L'ours Mischa, bête de foire utilisé dans des cirques malgré son état de santé déplorable, est mort le 12 novembre dernier au zoo refuge La Tanière de Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), où il avait été admis pour être soigné.

Très maigre -160kg alors qu'un ours de son âge et de sa taille doit en faire 250- et en insuffisance respiratoire à son arrivée dans le parc animalier, mi-septembre, il avait été placé sous assistance respiratoire mais a donc fini par s'éteindre.

Une autopsie a été pratiquée et a révélé que Mischa a été battu en plus des autres mauvais traitements qu'il a subis. Patrick Violas, directeur du zoo La Tanière, a l'intention de porter plainte contre le propriétaire de l'animal Monsieur Poliakov.

Au Parisien, Patrick Violas a aussi précisé qu'il était urgent de retirer les autres animaux de cet endroit : "Nous demandons à la préfecture du Loir-et-Cher et à la ministre de la Transition écologique de procéder tout de suite à la saisie des autres animaux avant un nouveau drame".