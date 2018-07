publié le 31/01/2018 à 21:57

Incrédulité et sentiments de trahison à Gray en Haute-Saône, au lendemain des aveux de Jonathann Daval, qui a reconnu avoir tué sa femme Alexia "par accident", lors d'une dispute en octobre dernier. Dans la foulée, ses avocats ont évoqué une relation de couple marquée par de fortes tensions, citant la "personnalité écrasante" d'Alexia et les violences, dont Jonathann Daval aurait été victime. Aujourd'hui, la ligne de défense des avocats est très décriée. Ce sont pourtant eux qui auraient poussé leur client à passer aux aveux.



Randall Schwerdorffer et Ornella Spatafora ont essayé de l'accompagner, car rapidement, ils n'ont plus cru à l'innocence de leur client face aux preuves présentées par les gendarmes. Mais Jonathann, lui, restait enfermé dans son déni, comme incapable d'assumer et de prononcer les mots de sa culpabilité.

C'est mardi 30 janvier que tout s'est joué, quand la mère d'Alexia a fait basculer la garde à vue de son gendre. Cette dernière est appelée discrètement en fin de matinée pour une audition par les gendarmes qui veulent lui montrer des morceaux de draps retrouvés en partie calcinés à côté du corps de sa fille.

L'élément qui a fait craquer Jonathann

Les gendarmes pensent depuis le départ que les draps proviennent de la maison du couple, mais n'ont aucune preuve. La mère d'Alexia va les reconnaître et confirmer aux gendarmes que ces draps viennent bien de la maison de sa fille.



Un élément qui va faire craquer Jonathann. Cette femme à qui il a menti pendant trois mois, qui n'a pourtant jamais cessé de le soutenir, est venue en personne à la gendarmerie se rendre compte finalement elle-même que malgré toutes ses certitudes, son gendre, celui avec qui elle a dîné deux jours avant, ne pouvait être que le coupable.



C'est à ce moment, que Jonathann a finalement avoué le meurtre, incapable de poursuivre un mensonge qu'il ne pouvait plus tenir.