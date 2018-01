VIDÉO - Mort d'Alexia Daval : "L'acte est impardonnable", confie le frère du mari

publié le 31/01/2018 à 18:55

Alexia Daval est morte étranglée, a avoué son mari Jonathann Daval aux enquêteurs, mardi 30 janvier 2018. Au lendemain des aveux de son conjoint, de nombreuses questions demeurent néanmoins sur les circonstances exactes de la mort d'Alexia Daval, jeune femme de 29 ans, dont le corps avait été retrouvé en partie calciné le 30 octobre 2017 non loin de de son domicile de Grays (Haute-Saône).



Depuis ces aveux, les proches du couple tentent de comprendre. Ce mercredi 31 janvier, le frère et la mère de Jonathann Daval ont conjointement témoigné pour BFMTV. "L'acte n'est pas pardonnable. Après, les raisons pour lesquelles c'est arrivé, on aimerait bien comprendre", déclare Cédric Daval.

Le frère du meurtrier présumé affirme qu'il n'avait pas connaissance de tensions au sein du couple formé par Alexia et Jonathann Daval, jusqu'au lendemain de la disparition d'Alexia. Ce jour-là, il s'aperçoit que son frère est marqué d'un hématome sur l'avant-bras. "Il nous a dit qu'il avait un bleu dû à un coup. Il n'a pas précisément dit les circonstances", déclare Cédric Daval.

"Alexia, c'était une belle-sœur, une belle-fille. Elle faisait partie de notre famille. C'était très, très dur", souffle Martine Daval à nos confrères de BFMTV. "L'acte est impardonnable, mais bon voilà c'est mon frère, c'est mon autre sang. Malgré l'acte, cet acte, on ne peut pas le laisser tomber. On le soutiendra à notre façon", rajoute le frère.

DOCUMENT BFMTV – Le frère et la mère de Jonathann Daval s'expriment: "L'acte n'est pas pardonnable" pic.twitter.com/9rTbzYjpEs — BFMTV (@BFMTV) 31 janvier 2018