publié le 11/01/2019 à 00:59

Le 25 octobre dernier, Luce Barbe ne s'était pas présentée à son procès. Elle avait alors écopé de la peine maximale, soit cinq ans de prison ferme pour travail dissimulé et abus frauduleux de la faiblesse d'une personne.



Un peu plus de deux mois plus tard, celle considérée comme une gourou a été retrouvée ce jeudi 10 janvier non loin de la forêt de Brocéliande (Morbihan), à Mauron, où elle avait ouvert "un splendide gîte", rapporte L'Est Républicain. "L’interpellation à son domicile s’est bien passée", ont précisé les gendarmes à nos confrères du Parisien.

Mais que reproche-t-on exactement à la quinquagénaire ? D'avoir employé sans les rémunérer une vingtaine de personnes dans sa ferme thérapeutique de Sevrance (Haute-Saône) baptisée la "Ferme des Deux soleils" pendant trois ans. Le procureur en poste à Vesoul lors de l'enquête, Jean-François Parietti, avait expliqué que "les investigations ont permis d’associer les agissements du groupe à des dérives sectaires fondées sur la manipulation mentale et centrées autour d’une seule personne", rappelle Le Parisien.

Elle nous a détruits, on aurait pu aller au suicide collectif Une des victimes de Luce Barbe





Luce Barbe avait également facturé des thérapies à certains de ses adeptes, chez qui elle avait fait naître un sentiment de culpabilité très fort, et qu'elle poussait à se "purifier", selon des plaignants. "Elle nous a détruits, on aurait pu aller au suicide collectif", avait témoigné l'une de ses victimes lors du procès.



En plus de sa peine de prison, la gourou devra également indemniser quinze parties civiles à hauteur de 800.000 euros correspondant à leur préjudice moral, matériel et leurs frais d’avocat.