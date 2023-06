Meurtre d’Iris : l’origine criminelle est confirmée, des traces de strangulations relevées

Comment a été tuée Iris. C, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 2023 ? Vue pour la dernière fois en compagnie de plusieurs hommes, à la sortie d’un bar de Lorient, la jeune femme, âgée de 23 ans, avait été retrouvée sans vie et dénudée, samedi matin par des promeneurs.



Réalisée le mardi 30 mai, l’autopsie de son corps a livré plusieurs éléments aux enquêteurs, ce qu’a confirmé le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, dans un communiqué de presse.

L’examen médico-légal a permis de confirmer l’origine criminelle du décès de la jeune femme, avec intervention d’un tiers. "La victime présentait des lésions traumatiques et des hématomes au niveau de la tête et de la face (chocs par objets contondants), des lésions de préhension au niveau des bras, des traces de strangulation avec un mécanisme d’asphyxie majeure".



Des éléments qui ne permettent toutefois pas de clarifier les raisons de sa mort, par asphyxie ou par noyade, "ou les deux successivement", a ajouté le parquet.

Des analyses complémentaires attendues

Des analyses complémentaires seront effectuées afin d’apporter ces réponses. L’autopsie n’a pas non plus permis de confirmer qu’Iris a pu subir des violences sexuelles avant sa mort. "L’autopsie permettait également d’évoquer le caractère récent de rapports sexuels, sans qu’il soit possible d’affirmer l’existence de violences à ce titre, ce que seuls les examens complémentaires déjà évoqués permettront de déterminer, par la suite".

La police judiciaire de Rennes est désormais en charge de la conduite de l’enquête, "en raison de leur complexité, de leur volume et de leur technicité". Un homme, proche de l’environnement familial de la victime, placé en garde à vue samedi soir, avait été relâché.

