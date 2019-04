Metz : une femme retrouvée morte dans une discothèque

publié le 08/04/2019 à 13:19

Sa mort n'a été remarquée qu'au petit matin. Une femme de 42 ans a été retrouvée morte dans une boîte de nuit de Metz (Moselle) dimanche 7 avril, aux alentours de 5h du matin, rapporte le Républicain Lorrain.



Habitante d'une ville voisine, elle s'est présentée au Guess-Club vers 3h, avec son meilleur ami. "Vers 4h30 du matin, elle a expliqué qu’elle allait se faire un rail d’héroïne dans les toilettes", rapporte ce dernier, cité par le journal. Les deux amis se séparent alors. Peu avant la fermeture, aux alentours de 5h, la boîte demande aux derniers clients de quitter le sous-sol pour terminer la soirée au rez-de-chaussée. C'est à ce moment là qu'un groupe de fêtards remarque cette femme inanimée sur un canapé.

Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire, ils lui prodiguent les premiers gestes de secours et alertent les pompiers. Malgré leur intervention, la victime est décédée. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de sa mort, et déterminer si celle-ci est due à l’ingestion de produits stupéfiants.