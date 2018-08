publié le 31/08/2018 à 14:18

À Metz, un homme, menacé d'être expulsé de son foyer, a entamé une grève de la faim mercredi 29 août et s'est cousu les lèvres, d'après les informations de France Bleu Lorraine.



Ce Marocain de 31 ans était débouté du droit d'asile, et vivait dans un foyer de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Devenu agressif, le centre d'accueil l'a expulsé. En réponse, l'homme a décidé de se coudre les lèvres et a refusé de se laisser approcher par les pompiers et la police.

C'est dans cet état qu'il a passé la nuit de mercredi à jeudi, devant le camp de migrant de Blida. Après des discussions compliquées à cause des fils cousus sur sa bouche, un nouveau foyer géré par un opérateur social a proposé d'héberger l'homme. "Pour des questions sanitaires et des questions de dignité humaine", a expliqué un représentant de l'état à France Bleu Lorraine.

Jeudi 30 août dans l'après-midi, l'homme a cessé sa grève de la faim et a accepté d'être pris en charge pour défaire les fils autour de ses lèvres.