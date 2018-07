Mayotte : un policier perd un œil en intervention

publié le 25/05/2018 à 21:43

Les faits ont eu lieu jeudi 24 mai, vers 22h40. Un policier de la Bac de Mayotte a perdu l'usage d'un œil après avoir été blessé par un jet de projectile lors d'une opération de maintien de l'ordre à Mamoudzou, selon des sources concordantes.



Une vingtaine de personnes ont jeté des projectiles sur l'équipe de nuit de la Brigade anti-criminalité. Le chef de la Bac a reçu une pierre au visage, qui a entraîné une fracture du plancher orbital de son œil gauche, a indiqué vendredi 25 mai une source policière. Le policier a perdu l'usage de son œil et a été hospitalisé pour une reconstruction faciale, selon la même source.



La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a condamné, dans un communiqué "cet acte de violence inacceptable" et assuré "de son soutien indéfectible au policier blessé, à sa famille et à ses collègues". Elle a ensuite précisé que "l'auteur de ce jet de pierre a été interpellé et placé en garde à vue". Il a reconnu les faits.