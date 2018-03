publié le 12/03/2018 à 19:53

Depuis ce matin, Annick Girardin est à Mayotte. D'abord accueillie sous les huées des habitants qui protestent contre l'insécurité et l'immigration illégale, la ministre des Outre-mer a annoncé le maintien d'un escadron de gendarmerie jusqu'en juin, des patrouilles pour lutter contre l'immigration. "Les souffrances des Mahorais sont énormes (...). Le premier défi, c'est celui de la sécurité", explique Annick Girardin au micro de RTL, ce lundi 12 mars.



Le deuxième défi est "celui de l'immigration illégale. C'est là où j'ai apporté des réponses du gouvernement, avec mon collègue Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Cela fait deux semaines que nous travaillons à cette réponse", détaille-t-elle.

La population de Mayotte est en colère, et notamment contre la ministre, à qui elle reproche un retard à l'allumage : trois semaines de grève et de protestations avant qu'Annick Girardin ne se déplace. "L'ensemble des gouvernements ces dernières années n'ont pas accompagné à sa juste valeur Mayotte dans son organisation de département", déplore-t-elle.

Mayotte a également d'autres priorités détaille Annick Girardin : "Les transports, la santé, l'école bien sûr, le logement". Et d'assurer : "Certains ont compris que j'étais à leur côté et de leur côté (...), je connais les difficultés de ces territoires. Je ne suis pas là pour négocier, point par point, je suis là pour avancer, pour présenter une méthode". Et de conclure : aujourd'hui, on a un territoire en détresse, il faut proposer une autre méthode pour aller plus vite. Il faut taper fort et je suis là pour ça".