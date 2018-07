publié le 28/04/2016 à 14:30

Un homme de 61 ans s'est aspergé d'essence et immolé par le feu, à Marseille, ce jeudi 28 avril. L'homme a agi devant la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, sans que l'on connaisse vraiment le motif de son geste. Brûlé à 50%, son pronostic vital est engagé.



Comme l'explique La Provence, l'homme a été grièvement brûlé au thorax, aux bras et au visage. Arrivés sur place, dans le Ve arrondissement de Marseille, les marins-pompiers ont pris en charge le sexagénaire pour le transporter en réanimation au service des grands brûlés de la Conception. De son côté, la police tente de comprendre les motivations qui ont conduit à cet acte désespéré. Pour Anne Dumontel, la directrice de la Carsat Sud-Est, cela reste inexplicable. Comme elle l'a expliqué à nos confrères de 20minutes, ses services avaient pris en charge le dossier de l'homme, "un dossier de demande de retraite et d’allocation très classique", précise-t-elle.

Déposé en février, le dossier devait aboutir à des premiers paiements à partir de juin. En attendant, le sexagénaire n'était pas "en rupture de ressource", assure Anne Dumontel en précisant qu'il n'y avait "pas de retard" dans le traitement du dossier du retraité. Il n'empêche, après s'être présenté "un peu agité" à l'accueil, il a sorti une bouteille en plastique pleine d'essence avant de passer à l'acte.