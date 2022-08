Fausse alerte. Un promeneur a alerté la mairie de Marseille ce dimanche 31 juillet après avoir aperçu un très gros serpent dans un bassin du parc Pastré, situé dans le VIIIe arrondissement de la cité Phocéenne. Tout d'abord identifié comme un boa constricteur par les passants, les équipes de la ville ainsi que des marins-pompiers se rendent alors sur place à la recherche du fameux boa.

Arrivés sur place, et après avoir entendu quelques témoignages, les pompiers parviennent finalement à identifier le serpent. Verdict : le "boa" n'est en fait qu'une couleuvre à collier qui "évoluait dans son milieu naturel", précise-t-on. L'animal ne représentant aucun danger pour les promeneurs (du moins tant que celle-ci n'est pas dérangée), il n'a donc pas été déplacé. La couleuvre se trouve toujours dans le bassin du parc.

Jean-Pierre Cochet, l'adjoint au maire de Marseille, a cependant salué les équipes présentes sur place et les Marseillais ayant eu le bon sens d'appeler le service "Allo Mairie". A noter que le boa mesure entre 1,80m et trois mètres, et est dangereux. De con côté, la taille de la couleuvre peut aller de 70 cm à 1,20m. De quoi rassurer les Marseillais et amuser les réseaux sociaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info