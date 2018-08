Les fans de John Lennon réunis à Central Park à New York le 8 décembre 2010

publié le 24/08/2018 à 13:03

Le meurtrier de John Lennon reste en prison. L'administration pénitentiaire de l'État de New York a refusé la 10e demande de mise en liberté conditionnelle de Mark David Chapman. Il est l'homme qui a abattu l'ex-chanteur des Beatles le 8 décembre 1980 à New York.



Sa remise en liberté a été jugée "incompatible avec le bien-être et la sécurité de la société", a annoncé l'administration, jeudi 23 août. Mark David Chapman, aujourd’hui âgé de 63 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans pour avoir tiré sur l'ancien Beatles.

Il pourra de nouveau demander sa libération dans deux ans, en août 2020, indique Time. L'avocat de Yoko Ono, la veuve du chanteur, n'a pas souhaité commenté la décision auprès d'Associated Press.

Lorsque l'administration a prononcé sa décision, des fans du chanteur se sont réunis à Central Park, là où un mémorial a été dressé en hommage à l'artiste. Ils s'étaient opposés à une remise en liberté.