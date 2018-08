Lyon avec sa cathédrale et la basilique de Fourvière

publié le 04/08/2018 à 21:50

Une jeune femme de 23 ans est morte en chutant d'une grue vendredi 3 août dans la nuit, dans le VIIe arrondissement de Lyon (Rhône), selon les informations du Progrès. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme venait de passer une partie de la nuit avec son frère et une amie et était alcoolisée lorsque les faits se sont produits



Sans que l'on sache pourquoi, les deux amies ont décidé d'escalader une grue située rue Crépet pour y prendre des selfies dans un lieu insolite. Mais une fois arrivées en haut, l'une d'elles a perdu l'équilibre et fait une chute de 30 à 40 mètres, sous les yeux de son amie.

Elle est morte sur le coup, précise le quotidien régional. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.