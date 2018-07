Lyon : les sept auteurs du braquage d'un fourgon blindé mis en examen

publié le 30/05/2017 à 11:47

Ils avaient réalisé le hold-up parfait. Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai, sept individus âgés de 32 à 50 ans ont braqué un fourgon appartenant à la société de transports de fonds Loomis sur l'A1, entre Lausanne et Genève, dans le canton suisse de Vaud. Pour réussir à dérober les 40 à 45 millions de francs suisses (environ 35 millions d'euros, ndlr) que contenait le véhicule, les malfrats avaient tout prévu.



Après avoir volé deux voitures, une Audi S4 et une Peugeot 508 GT, les sept braqueurs ont placé sur chacune d'elle des gyrophares. Ils ont alors forcé le fourgon à s'arrêter sur l'autoroute, en pleine nuit. Porteurs d'un brassard de police, cagoulés et lourdement armés, ils ont ensuite collé un pain d'explosifs sur le pare-brise du véhicule, afin de contraindre les convoyeurs à se rendre. Les voyous ont ensuite acheminé le fourgon jusqu'à Divonne-les-bains, où l'important butin a été déchargé. C'est à ce moment-là que les employés ont pu être libérés, avant que les braqueurs ne brûlent leur véhicule, pour ne pas laisser de traces.

Les malfrats surveillés depuis plusieurs mois par la BRI de Lyon

Mais la cavale des malfrats aura été de courte durée. La bande était en fait surveillée depuis plusieurs mois par la Brigade de recherches et d'intervention (BRI) de Lyon. Les policiers ont du pu rapidement interpeller les 7 individus mercredi 24 mai en fin de matinée dans les environs d'Annecy. Lors des perquisitions menées en suivant, des diamants et quatre lingots d'or de 10kg chacun ont été saisis. Les enquêteurs ont également trouvé un véritable arsenal composé de kalachnikovs, de revolvers, mais aussi de fusils d'assaut. Des gilets pare-balles, des perruques et des talkies-walkies ont également été trouvés.

Dimanche 28 mai, ils ont tous été mis en examen pour "vol avec arme en bande organisée, destruction par incendie en bande organisée, association de malfaiteurs et séquestration en bande organisée". Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente d'un débat contradictoire avec le juge des libertés et de la détention tandis que les trois autres ont été écroués.