Loiret : un médecin placé en garde à vue parce qu'il voit trop de patients

publié le 10/07/2019 à 13:42

"Absent ce jour jeudi 4 juillet car mis en garde à vue. La sécu a porté plainte contre moi car je vois trop de patients". C'est avec ce mot, affiché sur la porte de son cabinet à Orléans, que le Docteur Jean-Marc Blanchon a annoncé à sa clientèle qu'il n'assurerait pas les visites.

Le médecin est soupçonné d'avoir escroqué la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) parce qu'il reçoit trop de visites, parfois près de 120 par jour. Lui se défend en expliquant qu'il est le seul, dans la région, à recevoir tout le monde sans rendez-vous. "Je me retrouve avec énormément de gens pour pallier le système qui est défaillant ici et je me retrouve dans l'ennui. On me dit : monsieur, vous voyez trop de monde. Au-delà de 72 patients, c'est considéré comme de la fraude" explique-t-il à France Bleu Centre-Val de Loire.

La Sécurité sociale, elle, a des soupçons sur le généraliste et pense qu'il ment. Une plainte a été déposée contre lui pour "fausses déclarations".

Finalement, sa garde à vue a été levée le jeudi 4 juillet mais l'enquête se poursuit. La CPAM a déclaré avoir des des éléments à charge contre lui.