Loire-Atlantique : une maladresse de la mairie de Rezé créé la polémique

Un message de prévention qui a créé le débat. Alors que de plus en plus de vols de bijoux à l'arraché ont été observés dans la ville de Rezé, au sud de Nantes, la municipalité a recommandé aux citoyens d'éviter de porter des bijoux dans "l'espace public", notamment de "façon visible".

Ces vols concernent plus particulièrement "les femmes de plus de 60 ans circulant seules" et "portant des bijoux en or", rapporte 20 Minutes, citant le message que la Mairie de Rezé a publié sur Facebook ainsi que sur son site Internet.

Une mise en garde qui a rapidement suscité la colère et l'incompréhension. "Les victimes sont les citoyens auxquels les élus recommandent de rester chez eux", a ainsi écrit Julien Bainvel, conseiller municipal, sur Twitter. La conseillère municipale nantaise de la droite et du centre, Anne-Sophie Guerra, a, quant à elle, ironisé : "Compte tenu du nombre d'agressions sexuelles, nous vous recommandons d'éviter de porter une jupe de façon visible sur l'espace public".

"Néanmoins, la ville de Rezé reconnaît que la formulation de son message a conduit à des réactions disproportionnées, hors de propos et parfois en contradiction avec la charte de modération de la ville", s'est excusée la municipalité dans un communiqué, justifiant avoir simplement relayé une information de la police nationale.

La municipalité a également décidé de retirer le message sur Facebook, en raison de nombreux commentaires négatifs et "dans un souci d'apaisement".