Loire-Atlantique : trois gendarmes agressés sur une intervention pour tapage

publié le 09/08/2020 à 08:50

Trois gendarmes ont été insultés et frappés par des jeunes de 22 à 25 ans alors qu'ils intervenaient à La Chapelle-sur-Erdre (en Loire-Atlantique) pour mettre un terme à une fête dérangeant le voisinage, dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 août.

Selon Presse Océan, les fêtards, juchés sur un balcon, ont commencé à insulter et menacer les trois gendarmes dès leur arrivée. Deux jeunes hommes de 25 et 22 ans, des frères, sont ensuite descendus pour en découdre. Ils ont été interpellés.

Une autre fêtarde, elle âgée de 22 ans, est à son tour descendue pour prêter main forte à ses amis. Elle a insulté et frappé les gendarmes. Deux d'entre eux ont été légèrement blessés, et se sont vu prescrire un et deux jours d'ITT.

Les trois individus ont été placés en garde à vue avant d'être libérés. Ils devront répondre de plusieurs faits : "Violences sur agent de la force publique avec et sans ITT", "outrage aggravé", "rébellion" et "menaces de mort".