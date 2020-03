Lille : une enquête ouverte après la diffusion d'un viol sur les réseaux sociaux

publié le 07/03/2020 à 21:47

Dans un appel lancé sur Twitter, la Direction départementale de la sécurité publique du Nord a incité les internautes à ne surtout pas relayer une vidéo d'un viol circulant sur les réseaux sociaux.

En effet, comme le rapporte La Voix du Nord, de nombreux internautes ont signalé cette vidéo sur laquelle on voit deux hommes commettre des actes de violence, dont certains de nature sexuelle, sur une personne plus âgée. La vidéo qui a été relayée sur des réseaux sociaux, à l'instar de Snapshat, avait été signalée à la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation de signalement (Pharos) du gouvernement.



Le quotidien régional précise que la Sûreté urbaine de Lille a ouvert une enquête préliminaire car la vidéo a été tournée dans un domicile lillois. Deux hommes ont été identifiés : un adolescent et un quadragénaire. Afin de comprendre les circonstances de l'agression et du viol, les enquêteurs ont pu interroger plusieurs individus dont celles impliquées sur la vidéo. L'enquête se poursuit alors que les deux personnes impliquées ont présenté des versions différentes à la police.

[VOS SIGNALEMENTS] Vous êtes nombreux à nous signaler cette vidéo d'agression et de viol.



La plateforme #Pharos est saisie, une enquête en cours.



⛔ Merci à tous de ne pas relayer cette vidéo. pic.twitter.com/gNqK08S2Xg — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) March 5, 2020