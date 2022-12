Deux ans après la disparition de Delphine Jubillar, une reconstitution a été menée dans la nuit du mardi au mercredi 14 décembre à Cagnac-les-Mines pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Pour l'heure, le mystère reste entier.

Pour réaliser en trois dimensions tout ce qui existe déjà dans le dossier, six heures de mise en situation ont été nécessaires. Parmi les éléments, les hurlements entendus au loin. Il a ainsi été confirmé que les voisines avaient pu entendre de tels cris, comme des expertises l'avaient déjà démontré.

Mais les avocats des parties civiles semblent s'en satisfaire. "On a vérifié tous les éléments matériels qui nous laissent penser qu'il existe des indices graves et concordants à l'encontre de Cédric Jubillar", a ainsi indiqué Maître Laurent Nakache Haarfi, l'avocat de la sœur et des frères de l'infirmière disparue.

Du côté de la défense du mari de Delphine Jubillar, maître Alexandre Martin est quelque part lui aussi satisfait de la séquence de cette nuit, car selon lui elle n'a servi à rien. "On attendait peut-être qu'on nous présente une scène, une option. Au final, personne n'est capable de nous présenter quelque chose de cohérent", a déploré le conseil. Cédric Jubillar, lui, n'a rien montré de ses émotions. Il est resté froid et stoïque.

L'heure est alors à la déception ce mercredi matin pour la famille et les amis de Delphine Jubillar, qui n'ont toujours pas la solution de l'énigme de sa disparition.

À écouter également dans ce journal

