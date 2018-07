Les actualités de 7h : l'affaire Alexandre Benalla fait la Une des médias étrangers

publié le 22/07/2018 à 08:34

Le 15 juillet, Emmanuel macron exultait devant la victoire des Bleus en Coupe du Monde, mais une semaine plus tard le chef de l'État se retrouve dans les médias étrangers à la suite de l'affaire Alexandre Benalla. En Italie, les critiques sont vives et la vidéo montrant ce collaborateur de l'Élysée frapper un manifestant s'est propagée comme une traînée de poudre. "Un scandale d'État", selon Sky. Pour la Rai, "Benalla est dans l’œil du cyclone".



Aux États-Unis, CNN et Fox News ont repris l'affaire également, et le Brésil aussi, tout comme en Corée du Sud. La Belgique pointe le silence assourdissant de l'Élysée, pendant qu'Al-Jazeera et Al-Arabiya en font leur choux gras. Certains médias prédisent que la situation peut balayer rapidement la promesse d'une République exemplaire. L'affaire de l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron fait donc le tour des monde, et la France est observée attentivement.

